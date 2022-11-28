278-й день боев: главное

Замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин и глава Минобороны Алексей Резников сообщили, что 97% обстрелов российская армия вела по гражданской инфраструктуре. Пострадали 32 000 гражданских зданий, в первую очередь жилые многоквартирные дома, цитирует Енина «Громадьске»‎. По информации Резника, Россия нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов, передает DW*. В стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

В Киев прибыли министры иностранных дел Эстонии (Урмас Рейнсалу), Литвы (Габриэлюс Ландсбергис), Латвии (Эдгарс Ринкевичс), Швеции (Анн Линде), Финляндии (Пекка Хаависто), Норвегии (Анникен Хюитфельд) и Исландии (Тордис Гильфадоттир). Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала боев.

Boeing предложил Пентагону поставлять в Украину дешевые малогабаритные высокоточные бомбы, которые можно устанавливать на имеющиеся в наличии ракеты. Это позволит Киеву нанести удар далеко в тыл России. Производство можно будет наладить в короткие сроки — к весне 2023 года.

Посол России в Лондоне Андрей Келин в программе ВВС Newsnight сообщил, что нет речи о применении какого-либо ядерного оружия в Украине. Журналисты добавили, что до 24 февраля он так же отрицал возможное вторжение.