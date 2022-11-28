278-й день боев: главное

- Замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин и глава Минобороны Алексей Резников сообщили, что 97% обстрелов российская армия вела по гражданской инфраструктуре. Пострадали 32 000 гражданских зданий, в первую очередь жилые многоквартирные дома, цитирует Енина «Громадьске». По информации Резника, Россия нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов, передает DW*. В стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
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В Киев прибыли министры иностранных дел Эстонии (Урмас Рейнсалу), Литвы (Габриэлюс Ландсбергис), Латвии (Эдгарс Ринкевичс), Швеции (Анн Линде), Финляндии (Пекка Хаависто), Норвегии (Анникен Хюитфельд) и Исландии (Тордис Гильфадоттир). Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала боев.
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Boeing предложил Пентагону поставлять в Украину дешевые малогабаритные высокоточные бомбы, которые можно устанавливать на имеющиеся в наличии ракеты. Это позволит Киеву нанести удар далеко в тыл России. Производство можно будет наладить в короткие сроки — к весне 2023 года.
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Посол России в Лондоне Андрей Келин в программе ВВС Newsnight сообщил, что нет речи о применении какого-либо ядерного оружия в Украине. Журналисты добавили, что до 24 февраля он так же отрицал возможное вторжение.
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РИА «Новости» сообщило, что у Москвы и Вашингтона есть канал для обсуждения ядерных рисков. Об этом журналистам рассказала временно поверенный в делах США в России Элизабет Руд. Стороны обсуждают управление рисками, особенно ядерными, на уровне спецслужб. Она добавила, что именно этот вопрос обсуждали директор ЦРУ Уильям Бернс и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Они встречались 15 ноября в Турции.
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Юрист и правозащитник Павел Чиков сообщил, что Главное военно-медицинское управление Минобороны запретило проводить военно-врачебную комиссию для мобилизованных. Исключение сделают только для признания военнослужащего полностью либо временно негодным (категории «Г» и «Д»). Но и для проведения этой комиссии нужно обращаться с рапортом.
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Разведка Британии пишет, что Херсон продолжает ежедневно подвергаться обстрелам российской артиллерии. После обстрела 24 ноября погибли 10 человек. Вчера в этом районе было зарегистрировано 54 обстрела. Город уязвим, потому что он остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем.
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Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что российские военные готовятся к контрнаступлению Украины. Они строят оборонительные сооружения в Херсонской области. Эксперты считают, что российские силы явно не рассчитывают, что смогут помешать украинским войскам перейти Днепр, поэтому создают условия для длительной обороны на Херсонщине.
По мнению Генштаба Украины, российские официальные лица готовятся к очередной волне тайной мобилизации, которая начнется 10 декабря. Пополнить ряды войск планируют как гражданами России, так и силами жителей Луганской и Донецкой областей.
*DW Минюст России считает «иностранным агентом».