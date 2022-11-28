Мобилизованного тувинца задержали по подозрению в убийстве в Новосибирской области

Полиция в Новосибирской области задержала мобилизованного из Тувы по подозрению в убийстве местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Убитого обнаружили на территории сауны Beerhall в Бердске в ночь на 26 ноября. На его теле обнаружили ножевые ранения, а на лице — гематомы. Личность мужчины установить не удалось — полиция не обнаружила при нем ни документов, ни телефона.

По данным «Осторожно, новости», неизвестный погиб после драки с мобилизованными. Очевидцы утверждают, что их было трое. Полиция разыскала одного из подозреваемых — им оказался 30-летний уроженец Тувы Хулер М. Мужчину задержали.





