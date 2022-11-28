Close

#Новости

На новом кладбище в Краснодаре нашли более 40 свежих могил российских военных

28.11.2022

Как утверждает SOTA, они погибли в ходе боевых действий в Украине

Более 40 свежих могил российских военных, погибших в ходе боевых действий в Украине, нашли на новом кладбище в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал SOTA.

25 ноября журналисты «Медиазоны»* и Би-би-си сообщили, что по данным из открытых источников смогли подтвердить информацию о 9311 погибших солдатах и офицерах, как минимум 326 из них были мобилизованными. 290 призывников погибли в зоне боевых действий в Украине, еще 35 — на территории России.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.