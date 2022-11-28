На новом кладбище в Краснодаре нашли более 40 свежих могил российских военных

Более 40 свежих могил российских военных, погибших в ходе боевых действий в Украине, нашли на новом кладбище в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал SOTA.

25 ноября журналисты «Медиазоны»* и Би-би-си сообщили, что по данным из открытых источников смогли подтвердить информацию о 9311 погибших солдатах и офицерах, как минимум 326 из них были мобилизованными. 290 призывников погибли в зоне боевых действий в Украине, еще 35 — на территории России.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

