Вдова застрелившегося полковника из Владивостока Вадима Бойко заявила, что ему угрожали уголовным делом из-за жалоб мобилизованных

Вдова застрелившегося полковника Вадима Бойко, отвечавшего за мобилизацию во Владивостоке, написала открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявила, что ее мужу угрожали уголовным делом после жалоб мобилизованных на плохую подготовку. Письмо женщины опубликовало издание NEWS.VL

О том, что заместитель начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища и начальник технического обеспечения Вадим Бойко покончил с собой, стало известно 16 ноября. Baza утверждала, что на его теле были обнаружены множественные огнестрельные ранения.

Сообщалось, что Бойко пришел утром на работу и зашел в свой кабинет. После этого раздалось пять выстрелов. Зайдя в кабинет, дежурный обнаружил Бойко мертвым. На месте происшествия было найдено шесть гильз и четыре пистолета Макарова. Предсмертной записки при полковнике не было.

Бойко был ответственным за мобилизацию во Владивостоке. Его супруга Юлия в открытом обращении к президенту заявила, что на полковника «наваливали новые обязанности», не выделив ему в помощь специалистов. По ее словам, мужчина находился в постоянном стрессе — последние месяцы жизни он страдал от бессонницы и похудел на 15 килограммов.

14 ноября комиссия из Хабаровска начала в отношении Бойко проверку в связи с многочисленными жалобами мобилизованных на плохую подготовку. Вдова погибшего рассказала, что ему прямо угрожали крупным штрафом и уголовным делом.

«Проверяющие уже открыто сообщили полковнику Бойко В.Е., что за утрату и порчу госимущества на него повесят более 100 000 000 рублей долгов и привлекут к уголовной ответственности с конфискацией имущества. Это стало последней каплей для офицера, который всю свою сознательную жизнь отдал службе в армии, для которого отвага, достоинство, справедливость и честь были не просто слова», — написала женщина.



