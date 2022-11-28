Папа римский назвал чеченцев и бурятов самой жестокой частью российских войск в Украине

Папа римский Франциск назвал чеченцев и бурятов самой жестокой частью российских войск, действующих в Украине. Об этом он заявил в интервью американскому журналу America Magazine.

«Когда я говорю об Украине, я говорю о народе-мученике. Если есть народ-мученик, то есть и тот, кто его мученически убивает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня много информации о жестокости вторгнувшихся в нее войск. Вообще, самые жестокие — это, пожалуй, те, кто из России, но не русской традиции — чеченцы, буряты и так далее», — заявил глава католической церкви.

При этом папа римский подчеркнул, что в Украину прежде всего вторглось российское государство. Он также добавил, что «хорошо известно», кого именно он осуждает, даже если прямо не называет имен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запредельным извращением истины слова папы римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов в Украине.

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — заявила она на «круглом столе» в Совете Федерации.