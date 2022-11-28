«Мемориал»* признал Ивана Сафронова политзаключенным

Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» признал политзаключенным бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам лишения свободы по делу о «госизмене». Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

Правозащитники считают, что ФСБ не доказала в суде вину журналиста. В «Мемориале»* указали, что сотрудничество Сафронова с гражданином ФРГ Демури Ворониным и чешским журналистом Мартином Ларишем сводилось к анализу открытых источников.

«Следствие не привело доказательств связи Лариша и Воронина с зарубежными разведками, кроме справок СВР, и произвольно объявило гостайной сведения в свободном доступе. Оно не установило источник якобы секретной информации, к которой у самого Сафронова не было доступа», — заявили правозащитник.

Мосгорсуд 5 сентября приговорил Ивана Сафронова к 22 года колонии строгого режима по уголовному делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Суд также назначил журналисту штраф в размере 500 тысяч рублей и два года ограничения свободы после отбытия срока наказания. На условно-досрочное освобождение Сафронов может рассчитывать через 14 лет.

Иван Сафронов находился под стражей больше 2 лет. По версии следствия, во время работы в «Коммерсанте» журналист с 2015 по 2018 годы готовил аналитические материалы о военно-промышленном комплексе России. Но делал это он якобы по просьбе гражданина Чехии Мартина Лариша и немецкого политолога Демури Воронина. В материалах, которые публиковал журналист, по версии силовиков, содержится «гостайна», хотя все данные Сафронов брал из открытых источников.



*«Мемориал» признан «иностранным агентом» и ликвидирован по решению суда. Организация создала новый правозащитный проект, получивший название «Поддержка политзаключённых. Мемориал».