Военный суд в Чите отказал контрактнику в увольнении из-за отсутствия указа о завершении мобилизации

Читинский гарнизонный военный суд отказал контрактнику в увольнении из-за отсутствия указа о завершении «частичной» мобилизации в стране. Решение суда опубликовано в Telegram-канале «Военный омбудсмен» адвоката Максима Гребенюка.

«Вот уже и Читинский гарнизонный военный суд не согласился со словами президента по поводу «постановки точки» в мобилизации. У военнослужащего закончился контракт, но его не уволили, и он обратился в суд. Но суд сказал, что мобилизация продолжается, и никого так просто не уволят. Читайте решение суда, там прямо написано: не верьте телевизору», — прокомментировал Гребенюк решение суда.

Адвокат добавил, что для того чтобы возобновить мобилизацию в стране, будет достаточно директивы начальника Генштаба. По его словам, в призывной кампании поставлена не точка, а «запятая скорее».

О том, что российским контрактникам стали отказывать в увольнении по причине «неоконченного периода частичной мобилизации», Гребенюк рассказал еще на прошлой неделе. Он опубликовал внутренний документ Росгвардии, в котором прямо говорилось, что увольнения не принимаются из-за отсутствия указа о завершении мобилизационных мероприятий.

Ранее «Верстка» со ссылкой на источники сообщила, что власти, бизнес и госкорпорации уже готовятся к новому этапу «частичной» мобилизации. Собеседник издания из Совета Федерации объяснил отсутствие указа о завершении мобилизационных мероприятий тем, что «президенту не придется издавать новый указ, обойдёмся приказом Минобороны». Это подтвердили и источники, близкие к администрации Путина — по их словам, планы о дополнительном наборе людей для отправки на фронт всего лишь «заморожены».

Кроме того, в России сейчас ведется активная работа по модернизации военкоматов. В частности, правительство решило подключить их к базам данных ФНС, ПФР, ГАС «Выборы» и органов ЗАГСа. Источник, близкий к Кремлю, выразил уверенность, что переоборудование комиссариатов не стратегическое, а тактическое решение. «Скоро им придется принимать новых мобилизованных», — объяснил он.





