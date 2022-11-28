SOTA: военкоматы запрещают выезжать за границу мужчинам, получившим повестку об «уточнении данных»

Российские военкоматы запрещают выезжать за границу мужчинам, которые получили повестки об «уточнении данных». Об этом сообщает SOTA.

По данным Telegram-канала, такой случай произошел на днях в Москве. Молодому человеку, посетившему военкомат, сообщили, что ему на неизвестный срок запрещается выезжать за границу. Источник SOTA утверждает, что не служил, но обучался на военной кафедре.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил мобилизацию в стране завершенной. При этом президент РФ Владимир Путин отказался подписывать соответствующий указ, сославшись на то, что необходимости в таком документе якобы нет.

Это привело к тому, что российским контрактникам стали отказывать в увольнении по причине «неоконченного периода частичной мобилизации». Как объяснил адвокат и автор Telegram-канала «Военный омбудсмен», все дело в том, что действие путинского указа не было приостановлено.

Ранее «Верстка» со ссылкой на источники сообщила, что власти, бизнес и госкорпорации уже готовятся к новому этапу «частичной» мобилизации. Собеседник издания из Совета Федерации объяснил отсутствие указа о завершении мобилизационных мероприятий тем, что «президенту не придется издавать новый указ, обойдёмся приказом Минобороны». Это подтвердили и источники, близкие к администрации Путина — по их словам, планы о дополнительном наборе людей для отправки на фронт всего лишь «заморожены».

Кроме того, в России сейчас ведется активная работа по модернизации военкоматов. В частности, правительство решило подключить их к базам данных ФНС, ПФР, ГАС «Выборы» и органов ЗАГСа. Источник, близкий к Кремлю, выразил уверенность, что переоборудование комиссариатов не стратегическое, а тактическое решение. «Скоро им придется принимать новых мобилизованных», — объяснил он.