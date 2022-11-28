Медведев сравнил экономическую связь между «альфа-самцом» США и «некрасиво стареющей» Европой с отношениями в супружеской паре

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посвятил новый пост в Telegram экономическим отношениям США и Европы, представив страны супружеской парой в процессе развода. По его мнению, этот «марьяж» может завершиться «грязным скандалом».

«Причина — явная экономическая неверность, а порой и демонстративный отказ от выполнения «супружеского долга». Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно «в семью», оказывается, нагло врал своей постылой Европе», — написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев заявил, что США не планируют делиться прибылью с Европой, а наоборот — «отнимают у престарелого партнёра последнее и присваивает себе без малейших колебаний». «Некрасиво стареющая Европа», по его словам, вопреки своим интересам и идя на поводу у Штатов, «в мазохистском исступлении» ввела против России санкции, «причиняющие ей сладкую боль».

«Из-за санкционной войны, объявленной России, европейские компании видят для себя всё меньше возможностей нормально работать в собственных странах. Российский рынок закрыт. Китайский рынок наглухо забит своими товарами. А вот Америка ждёт подгулявшие европейские компании, улыбаясь всеми своими 32 белыми имплантами и распахнув широкие объятия, в которых сегодня размяк и нежится бизнес Старого Света», — добавил политик.

Медведев заявил, что США обошлись с Европой «как с уличной девкой». Он призвал страны ЕС «порвать с нечистыми на руку половыми партнерами» и начать свободную и независимую жизнь.

«Но вряд ли у европейских стран хватит на это решительности. Да и тестостерона уже маловато», — заключил Медведев, добавив, что о гендерной принадлежности США и Европы, «исходя из политкорректности», говорить не будет.