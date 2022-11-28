Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал потерял более 4 килограммов после начала голодовки

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся под стражей с июля 2020 года, рассказал в суде о своем состоянии после начала голодовки. Об этом сообщается в Telegram-канале, созданном в его поддержку.

«На судебном заседании 28.11.2022 г. Сергей Фургал сообщил, что уже потерял 4,5 кг. Ему приходится пить 3 литра воды в день, чтобы поддерживать свои силы. Сейчас он чувствует слабость», — говорится в сообщении.

Фургал объявил голодовку пять дней назад, из-за того что на заседании 23 ноября судья прекратил стадию представления доказательств стороны защиты и объявил стадию дополнений. Мнения сторон также не были заслушаны.

Своей голодовкой экс-губернатор требует вернуться к стадии представления доказательств стороной защиты, огласить присяжным показания Владимира Першина и Николая Мистрюкова, которые, по его мнению, находятся под давлением, допустить к допросу свидетелей и очевидцев, разрешить ему телефонные звонки и свидания и вернуть в зал судебного заседания своего бывшего помощника Андрея Карепова.

Фургала обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений, убийстве двух и более лиц в тех же обстоятельствах и незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Его арестовали в июле 2020 года, после чего в Хабаровске начались масштабные митинги, которые продолжались несколько месяцев.

Сам Фургал неоднократно заявлял о давлении со стороны следователей и называл дело полностью заказным. «Могу сказать совершенно ответственно, что нет не только неопровержимых доказательств, вообще нет никаких доказательств», — сказал он.



По словам экс-главы Хабаровского края, два свидетеля, на показаниях которых строится все дело, находятся под давлением. Речь идет о бывшем деловом партнере Сергея Фургала Николае Мистрюкове и экс-полицейском Владимире Першине. Фургал заявил, что Першин сидел в колонии «за вымогательство и шантаж» и требовал у Мистрюкова деньги. Последнего, по его словам, в СИЗО лишили адвокатов, «и после проведения «определенных» действий он согласился принять версию следствия».