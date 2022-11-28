Bloomberg: Apple может потерять до 6 миллионов единиц iPhone Pro из-за протестов в Китае

Беспорядки на флагманском заводе Apple в Чжэнчжоу могут привести к сокращению производства iPhone Pro на 6 миллионов единиц в этом году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с устройством производства на предприятии.

Сотрудники завода тайваньской компании Foxconn на волне протестов в крупных городах Китая выступили против жестких коронавирусных ограничений и низкой оплаты труда. С предприятия, где в самый насыщенный период производства трудятся порядка 200 тысяч рабочих, уже уволились 20 тысяч человек. Чтобы удержать штат, компания предложила сотрудникам премию в 1800 долларов, чтобы они проработали на заводе еще как минимум два ближайших месяца.

В этом году завод в Чжэнчжоу должен произвести 90 миллионов iPhone Pro, однако из-за вспыхнувших беспорядков Apple может недосчитаться 6 миллионов новых смартфонов. Исход ситуации зависит от того, насколько быстро руководство компании Foxconn сможет вернуть людей на сборочные конвейеры после масштабных атикарантинных протестов. Если протесты продолжатся в ближайшие недели, производство может быть отложено на еще более долгий срок.

Протесты в Китае также привели к масштабной распродаже акций и цен на сырьевые товары, обратил внимание Reuters. Так, европейский фондовый индекс STOXX упал на 0,9% в начале торгов после падения индекса акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI (.MIAPJ0000PUS) на 1,2%. Цены на нефть также снизились: Brent упал на 3,1%, торги проходили на уровне 81,05 долларов за баррель.

Китайские протесты отразились и на других сырьевых рынках — например, меди и других металлов. Базовый фондовый индекс Австралии (.AXJO) закрылся, упав на 0,42%, а валюта снизилась более чем на 0,8%. Японский фондовый индекс Nikkei (.N225) обвалился на 0,4%. Американские фьючерсы на S&P 500 также упали на 0,8%.

Протесты охватили Китай в связи с трагедией в городе Урумчи, где в пожаре, вспыхнувшем в жилом доме в прошлый четверг, погибли 10 человек. Пользователи соцсетей считают, что жильцы не смогли вовремя покинуть здание из-за строгих правил самоизоляции — многоэтажка было частично заблокирована. На следующий день на улицы города вышли толпы людей с требованием отменить ковидные меры.

Впоследствии протесты перекинулись на Шанхай и Пекин, а участники демонстраций стали скандировать антиправительственные лозунги. К демонстрациям также присоединились студенты престижного пекинского университета Цинхуа.

Как сообщает AFP, полиция в понедельник продолжала задерживать людей в Шанхае, где демонстранты протестовали против строгих правил карантина, введенных в Китае из-за COVID-19. Участники акции призывали не только к отмене ковидных мер, но и к политической свободе.