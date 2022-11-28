Совет ЕС включил обход санкций в список общеевропейских преступлений

Совет Европейского союза единогласно решил включить нарушение санкционного режима в список общеевропейских преступлений. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета.

«Евросоюз принял беспрецедентное количество санкций, направленных против российской экономики и лишающих ее возможности продолжать эту агрессию. Для успеха их применения необходимы совместные усилия, и сегодняшнее решение является важным инструментом, позволяющим пресечь любые попытки обойти эти меры», — прокомментировал решение Совета ЕС министр юстиции Чехии Павел Блажек.



В заявлении отмечается, что соблюдение введенных Евросоюзом ограничений имеет важное значение для прекращения боевых действий в Украине. Обход санкций потенциально позволит лицам, находящимся под ними, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых направлены меры ЕС, считают в Совете ЕС.

Теперь Европейская комиссия намерена представить предложения, касающиеся определения уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Затем проект будет внесен на обсуждение в Совет Европы и Европарламент.