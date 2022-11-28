Reuters: антикоронавирусные протесты в Китае сотрясают рынок акций и нефти

Акции и цены на сырьевые товары попали под масштабную распродажу из-за протестов, вспыхнувших в крупных городах Китая из-за строгих коронавирусных ограничений, введенных в стране. Об этом сообщает Reuters.

Европейский фондовый индекс STOXX упал на 0,9% в начале торгов после падения индекса акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI (.MIAPJ0000PUS) на 1,2%. Цены на нефть также снизились: Brent упал на 3,1%, торги проходили на уровне 81,05 долларов за баррель.

«Очевидно, что жесткие ограничения в Китае уже некоторое время сказываются на настроениях потребителей и бизнеса, а постоянное снижение ВВП Китая продолжается уже более года, и это снижение будет продолжаться», — прокомментировал ситуацию исполнительный директор K2 Asset Management в Мельбурне Джордж Бубурас,

Китайские протесты отразились и на других сырьевых рынках — например, меди и других металлов. Базовый фондовый индекс Австралии (.AXJO) закрылся, упав 0,42%, а валюта снизилась более чем на 0,8%. Японский фондовый индекс Nikkei (.N225) обвалился на 0,4%. Американские фьючерсы на S&P 500 также упали на 0,8%.

Протесты охватили Китай в связи с трагедией в городе Урумчи, где в пожаре, вспыхнувшем в жилом доме в прошлый четверг, погибли 10 человек. Пользователи соцсетей считают, что жильцы не смогли вовремя покинуть здание из-за строгих правил самоизоляции — многоэатажка было частично заблокировано. На следующий день на улицы города вышли толпы людей с требованием отменить ковидные меры.

Впоследствии протесты перекинулись на Шанхай и Пекин, а участники демонстраций стали скандировать антиправительственные лозунги. К демонстрациям также присоединились студенты престижного пекинского университета Цинхуа.

Как сообщает AFP, полиция в понедельник продолжала задерживать людей в Шанхае, где демонстранты протестовали против строгих правил карантина, введенных в Китае из-за COVID-19. Участники акции призывали не только к отмене коверных мер, но и к политической свободе.

