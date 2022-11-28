Активиста самарского отделения ЛПР Егора Бесчастнова принудительно доставили в военкомат

В Самаре полиция принудительно доставила сторонника Либертарианской партии России (ЛПР) Егора Бесчастнова в военкомат. Об этом сообщает региональное отделение партии.

«Члена нашего отделения Егора Бесчастнова только что доставили в военкомат прямиком от Нотариуса. Скорее всего, за ним велась слежка», — говорится в сообщении. Три дня назад активисту звонил участковый и спрашивал, когда тот явится в военкомат.

«ОВД-Инфо»* выяснило, что Бесчастнова задержали у нотариуса и доставили в военкомат по Советскому и Железнодорожному районам Самары. Там в экстренном порядке созвали призывную комиссию, которая постановила призвать молодого человека на срочную военную службу.

Бесчастнов уже попадал в поле зрения силовиков: в мое полиция провела у него обыски по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (ст. 207 УК РФ). Статус активиста в этом уголовном деле остается неизвестным.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

