Власти Сахалина предложили отправлять на Донбасс жен и матерей военнослужащих

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился с матерями военнослужащих. Он предложил создать «общественную группу жен и матерей»‎, которые по очереди смогут отправиться на Донбасс.

«Для победы важно знать, в чем нуждается каждый отдельный воин, чтобы успешно бить врага. Поэтому в регионе создается общественная группа жен и матерей военнослужащих. Участницы смогут по очереди отправляться в Донецкую народную республику. Это позволит оказывать помощь от региона более адресно и эффективно. Уверен, женщины будут очень внимательно следить, чтобы запросы бойцов выполнялись в точности, а посылки быстрее попадали адресатам, так как речь идет об их сыновьях и мужьях»‎, — написали в канале Лимаренко.

Он добавил, что есть уже первая женщина, которая отправится в командировку — жительница Южно-Сахалинска Ирина Нигматулина. Расходы на поездку возьмет на себя «Единая Россия»‎, а областное правительство — вопросы взаимодействия с командованием.