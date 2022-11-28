Reuters: Пентагон рассматривает предложение о поставке ракет для ударов по тылу России

Журналисты Reuters выяснили, что компания Boeing предложила Пентагону поставлять в Украину дешевые малогабаритные высокоточные бомбы, которые можно устанавливать на имеющиеся в наличии ракеты. Это позволит Киеву нанести удар далеко в тыл России.

На фоне сокращения запасов вооружения у западных союзников потребности Украины в дополнительных поставках только растут. Boeing предлагает поставить так называемые GLSDB — такие бомбы с ракетным двигателем можно будет доставить в Украину уже весной 2023 года.

Помимо этого, в США могут увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов: сейчас их производят только государственные компании, но власти могут разрешить производит их частным подрядчикам.

В США обеспокоены снижением запасов оружия, которое есть в наличии, в том числе из-за возможного конфликта в Китае.

GLSDB создается SAAB AB совместно с Boeing Co и находится в разработке с 2019 года. В SAAB сообщили, что ожидают скорых контрактов на изготовление таких бомб. Представители Пентагона и Boeing отказались от комментариев.