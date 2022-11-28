Глава «ЛНР»‎ сообщил об очередном обмене пленными

Глава «ЛНР»‎ Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале об освобождении 23 военнослужащих из украинского плена. «Через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких»‎, — добавил он.

Он также обвинил Киев в нечеловеческом отношении к пленным. По словам Пасечника, в плену «защитники Луганщины»‎ прошли через моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения.

В последние дни Минобороны России проводит обмены почти ежедневно — до выходных возвращали пленных четыре дня подряд. В Институте изучения войны считают, что такие частые обмены говорит о желании министерства снизить критику в свой адрес: до этого пленным уделяли мало внимания и о их судьбе родные узнавали чаще самостоятельно.