В Иране задержали племянницу духовного лидера страны Фариде Морадхани

Reuters сообщил, что в Иране задержали племянницу духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани. Она записала видеообращение с призывом к мировым лидерам разорвать все отношения с иранскими властями.

Морадхани назвала правительство «кровавым и детоубийственным режимом»‎.

«Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый и детоубийственный режим. Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких законов и правил, кроме силы и сохранения своей власти любыми возможными способами»‎, — заявила она.

Ее брат Махмуд Морадхани, живущий во Франции, сказал, что ее арестовали еще 23 ноября. Она опубликовала видеообращение после задержания.

Иранские власти заявляют, что протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла после задержания полицией нравов, организовали «западные страны»‎. Амини арестовали из-за «неправильно» надетого хиджаба.

Иранское правительство также утверждает, что у него есть доказательства участия иностранных государств в организации протестов.

«У нас есть конкретная информация, доказывающая, что США, западные страны и некоторые из союзников США сыграли роль в протестах», — сказал представитель иранского МИДа Насер Канаани.