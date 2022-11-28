В Иране задержали племянницу духовного лидера страны Фариде Морадхани

Reuters сообщил, что в Иране задержали племянницу духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани. Она записала видеообращение с призывом к мировым лидерам разорвать все отношения с иранскими властями.
Морадхани назвала правительство «кровавым и детоубийственным режимом».
«Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый и детоубийственный режим. Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких законов и правил, кроме силы и сохранения своей власти любыми возможными способами», — заявила она.
Ее брат Махмуд Морадхани, живущий во Франции, сказал, что ее арестовали еще 23 ноября. Она опубликовала видеообращение после задержания.
Иранские власти заявляют, что протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, которая умерла после задержания полицией нравов, организовали «западные страны». Амини арестовали из-за «неправильно» надетого хиджаба.
Иранское правительство также утверждает, что у него есть доказательства участия иностранных государств в организации протестов.
«У нас есть конкретная информация, доказывающая, что США, западные страны и некоторые из союзников США сыграли роль в протестах», — сказал представитель иранского МИДа Насер Канаани.