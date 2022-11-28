«Первый отдел»‎: суд прекратил дело против погибшего под домашним арестом ученого

Юристы «Первого отдела»‎ сообщили, что суд прекратил дело против ученого, исследователя Арктики Валерия Митько. Его обвиняли в «госизмене»‎ за чтение лекций в Китае. Он умер под домашним арестом в октябре 2022 года. Адвокаты надеются, что в скором времени следствие вернет и вещи ученого, изъятые при обыске.

В условиях домашнего ареста для Митько был полный запрет на выход из дома. Защита, помимо постоянных указаний на абсурдность обвинений, просила разрешить ему прогулки, но все ходатайства суд отклонял.

«Мы полагаем, что именно отсутствие должной реакции на эти обращения способствовало преждевременному уходу нашего доверителя из жизни», — заявили в суде адвокаты.

С сегодняшнего дня дело против Митько прекращено. Он до последнего дня не признавал вину.

Адвокаты просят также вернуть изъятые во время обыска вещи. У силовиков до сих пор хранятся 11 ежедневников учёного и несколько книг: от «Теории гидролокации» 1975 года до «Корабельной гидроакустической техники».

В России в последние годы регулярно возбуждают дела о «госизмене» против ученых. В октябре томского ученого Александра Луканина приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима за госизмену и передачу «одной из стран СНГ» секретных технологий (ст.275 УК РФ). Ученого арестовали в 2020 году. В «госизмене» в этом году обвинили Анатолия Маслова и Дмитрия Колкера. Колкера задержали в июле в клинике, где он проходил терапию при раке 4 стадии: через три дня он погиб в московском СИЗО.