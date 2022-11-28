Пожизненный срок запросило обвинение для устроившего стрельбу в Пермском университете

В Пермском краевом суде рассматривают дело против Тимура Бекмансурова. В сентябре 2021 года он с ружьем пришел в Пермский государственный университет и открыл прицельную стрельбу, шесть человек погибли, более 20 получили ранения.

Обвинение просит для Бекмансурова пожизненный срок, пишет РИА «Новости». Ему предъявили обвинение в убийствах из хулиганских побуждений общественно опасным способом, покушении на убийство, посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества. По последнему обвинению потерпевшие предъявили ему требование о выплате компенсаций в 25 млн рублей, а университет — 275 тыс. рублей имущественного вреда.

Бекмансуров полностью признал вину.