Журналиста Илью Азара не пустили на рейс в Ригу

Журналист «Новой газеты»‎ Илья Азар рассказал о том, что его не пустили на рейс Берлин–Рига компании Air Baltic. У него была латвийская виза категории D, но в аэропорту ему сообщили, что россиян не будут пускать на рейсы в Латвию с такими документами.

«Сослались на текст IATA, который гласит, что россиянам нельзя в Латвию, а исключение — виза A и C. Все мои объяснения, что вообще-то все равно наоборот, и наверное у вас ошибка, упирались в этот текст и некоего начальника в телефонной трубке»‎, — написал Азар в своем Telegram.

Латвия, Литва и Эстония с сентября договорились не пропускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами. Страны также приостановили выдачу виз. Исключения должны были оставить для въезжающих водителей грузовиков, дипломатов, а также тех, кто пересекает границу по гуманитарным и семейным причинам.