«Коммерсант»‎: банки отказывают мобилизованным в кредитных каникулах

В банках отказывают мобилизованным в кредитных каникулах. Также клиенты столкнулись с массовыми ошибками при предоставлении отсрочек. Как пишет «Коммерсант»‎, банкиры признают наличие проблемы, но не считают отказы нарушением закона.

Юристы считают, что отказы обусловлены недоработками в законе о кредитных каникулах. В связи с этим банки могут по формальным причинам отказывать в предоставлении отсрочек по платежам.

Жалобы на банки участились в ноябре. С такими ситуациями столкнулись клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка и других крупных банков. Мобилизованные рассказывают, что некоторые банки вообще отказываются с ними разговаривать, а некоторым отсрочку предоставляют, но в приложениях указаны просрочки и начисляются пени.

В ЦБ отказались комментировать проблему.