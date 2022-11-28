«Газпром»‎ законсервирует оборудование для «Северных потоков»‎

«Коммерсант»‎ узнал о планах «Газпрома»‎ законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская». По ним подавали газ в трубопроводы «Северный поток»‎ и «Северный поток-2»‎.

Источники издания отметили, что со станций не будут вывозить оборудование, а при необходимости его можно будет снова ввести в работу и возобновить поставки в кратчайшие сроки. В «Газпроме»‎ информацию не подтвердили.

На «Северных потоках»‎ 26 сентября произошла утечка газа. Совместное расследование Дании, Швеции и Германии подтвердило версию о диверсии на трубопроводах. В Кремле утверждали, что взрывы могли организовать страны Запада. Совместная расследовательская группа уже прекратила существование.