«Газпром»‎ законсервирует оборудование для «Северных потоков»‎

«Коммерсант» узнал о планах «Газпрома» законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская». По ним подавали газ в трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».
Источники издания отметили, что со станций не будут вывозить оборудование, а при необходимости его можно будет снова ввести в работу и возобновить поставки в кратчайшие сроки. В «Газпроме» информацию не подтвердили.
На «Северных потоках» 26 сентября произошла утечка газа. Совместное расследование Дании, Швеции и Германии подтвердило версию о диверсии на трубопроводах. В Кремле утверждали, что взрывы могли организовать страны Запада. Совместная расследовательская группа уже прекратила существование.