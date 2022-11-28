«Тайга.Инфо»‎* со ссылкой на итальянскую Prealpina сообщила, что сына красноярского губернатора Александра Усса Артема отпустили под домашний арест. Решение принял Пятый апелляционный суд Милана.

Артема Усса в США обвиняют в обходе санкций и отмывании денег. Скоро в Италии назначат заседание для принятия решения об экстрадиции Усса-младшего в США.

Под подозрением США находятся еще четыре гражданина России: Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков. Вместе с ними под следствием два нефтетрейдера из Венесуэлы. В США считают, что все они замешаны в крупной схеме по заключению незаконных сделок с нефтью, которые помогали обходить санкции. Они также получали доступ к оборонным технологиям.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал дело против своего сына политическим. В конце октября его объявили в федеральный розыск в России.





*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.