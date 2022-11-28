Мобилизованный из Новосибирска прострелил себе ногу, чтобы не ехать на фронт

«Сибирь.Реалии»‎* сообщили, что в Новосибирском высшем военном командном училище резервист прострелил себе ногу. Он сделал это самостоятельно, чтобы не ехать на фронт.

Об этом журналистам рассказали двое мобилизованных. По их словам, парня взяли прямо у дома и отправили в военкомат, скрыться он не смог.

«Сам он не хотел ехать на войну... И в итоге решил проблему вот таким способом. Возможно, повлияло еще и то, что тут среди мобилизованных сплошные разговоры о том, что им передают земляки, уже отправленные в зону СВО. На гражданке он не слышал толком о том, какое там пекло. Здесь от этих разговоров не убежишь, вот он и психанул»‎, — сообщил мобилизованный Роман.

Пострадавшего отправили в больницу. Комментировать информацию о произошедшем в военном училище не стали.

ВВС и «Медиазона»‎* подтвердили смерть больше 326 мобилизованных на фронте, 35 из них не доехали до Украины и погибли в учебных частях. Чаще всего причинами смерти называли алкоголь и проблемы с сердцем.

*«Сибирь.Реалии»‎ и «Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.