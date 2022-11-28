Reuters: российские войска готовы оставить Запорожскую АЭС

Reuters со ссылкой на главу «Энергоатома»‎ Петра Котина сообщило, что есть признаки того, что российские войска могут покинуть территорию Запорожской АЭС. Он ссылается на то, что в российских СМИ много сообщений о возможной передаче управления ЗАЭС МАГАТЭ.

Обстрелы Запорожской АЭС продолжались в последние недели. Украина и Росси обвинили в атаках друг друга.

«В последние недели мы фактически получаем информацию о том, что появились признаки того, что они, возможно, готовятся покинуть ЗАЭС. Во-первых, в российских СМИ очень много сообщений о том, что стоило бы освободить (завод) и, может быть, стоило бы передать управление (над ним) (Международному агентству по атомной энергии — МАГАТЭ. Создается впечатление, что они пакуют чемоданы и воруют все, что можно», — сказал Котин.

Однако он уточнил, что пока точных признаков вывода войск не видно. Котин добавил, что украинскому персоналы запрещено проходить контрольно-пропускные пункты и выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Россия и МАГАТЭ провели переговоры в Стамбуле 23 ноября. Стороны обсуждали создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Сообщалось, что решение о защитной зоне должно быть принято «достаточно быстро»‎.