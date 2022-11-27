277-й день боев: главное

Российские войска этим утром обстреляли Кривой Рог в Днепропетровской области. Как сообщил глава региона Валентин Резниченко, удары ракет пришлись на объект транспортной инфраструктуры. В Криворожской военной администрации добавили, что после российской атаки в городе приостановлено железнодорожное сообщение.

О новых обстрелах также сообщили в Белгородской области. По словам губернатора Владислава Гладкова, под удар попал город Шебекино. В результате атаки были повреждены линии электропередачи, часть города в настоящее время обесточена. Профильные службы занимаются восстановлением электроснабжения.

Назначенный российскими властями мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил об обстреле города. По его словам, повреждения получили многоквартирные дома и дороги, а также здание детского сад и кафе. В СК РФ утверждают, что в результате обстрела погибли как минимум три мирных жителя, еще несколько получили ранения.

20 из 30 стран НАТО значительно исчерпали военные ресурсы для помощи Украине, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Североатлантического альянса. Но, по его словам, остальные страны, например, Германия, Франция, Италия и Нидерланды все еще могут поставлять Киеву значительные вооружения.

Глава украинской энергетической компании «Энергоатом» Петр Котин заявил, что российские войска в ближайшее время могут покинуть Запорожскую АЭС. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в российской прессе о необходимости передачи электростанции под контроль МАГАТЭ. «Такое, знаете ли, впечатление, что они собирают чемоданы и воруют все, что могут найти», — сказал Котин.

Служба безопасности Украины провела обыск в храме Рождества Христова в Ивано-Франковске. Сотрудники спецслужбы искали запрещенные предметы и подозрительных людей, которые могут быть причастны к антиукраинской деятельности.

Киевская городская военная администрация сообщила, что к 09:00 27 ноября в городе практически полностью восстановлена подача электричества, а также тепло- и водоснабжение. Также горожане снова могут пользоваться сотовой связью, передает УНИАН. При этом власти не исключают локальных аварийных ситуаций.

Американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке проанализировал интенсивность боев на линии соприкосновения. По данным аналитиков, ход боевых действий замедлился из-за наступления холодов, но может снова возрасти уже в первую неделю декабря. К этому времени в Украине ожидается похолодание, которое приведет к промерзанию почвы и облегчению передвижения боевой техники и личного состава.

В сводке также обращается внимание на продолжающуюся депортацию детей с оккупированных украинских территорий в Россию. По данным ISW, российск власти делаю это под видом программ медицинской реабилитации или для усыновления российскими гражданами.