Около 70 тысяч жителей Абакана остались без тепла и горячей воды из-за прорыва теплосетей

В Абакане жители 270 многоквартирных домов остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Хакасии.

«По состоянию на 19:30 (15:30 мск) 27 ноября без теплоснабжения в Абакане находятся 270 многоквартирных жилых домов (70 тыс. человек), 14 социально значимых объектов (четыре школы, лицей, национальная гимназия, семь детсадов, перинатальный центр)», — говорится в сообщении.

По состоянию на 22:00 (18:00 мск), в Абакане держится 20-градусный мороз. По данным МЧС, ночью температура воздуха может опуститься до 35 градусов ниже нуля. В СГК утверждают, что сварка труб уже завершена и подача тепла в ближайшее время будет восстановлена.