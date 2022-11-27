Блогера Некоглая перед отправкой в Сахарово избили и насильно остригли

Сотрудники ОВД по Пресненского району Москвы насильно остригли и избили блогера Некоглая (Николая Лебедева» перед тем, как отправить его в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член Совета по правам человека Алексей Мельников.

«Первое, что нам бросилось в глаза, когда мы только увидели Николая Лебедева в камере — это то, что у него практически по всему телу ссадины, синяки, гематомы. Единственное, что нам удалось выяснить — это то, что получил он их не в центре временного содержания иностранных граждан, а до него», — сообщил Мельников, отметив, что указанные травмы были зафиксированы администрацией Центра непосредственно при его поступлении туда.



Поговорив с Лебедевым, члены ОНК выяснили, что получил он эти травмы в ОВД по Пресненского району Москвы. Он также подтвердил, что был насильно острижен. Мельников отмечает, что об этом свидетельствуют также ссадины на его голове. Более того, блогер рассказал, что сотрудники полицейского отдела снимали все издевательства на камеру.

По словам Мельникова, членам ОНК потребовалось время, чтобы разговорить Некоглая — судя по всему, молодой человек был напуган. О том, что с ним произошло, блогер рассказал правозащитникам лишь после нескольких посещений.

Гражданина Молдовы Николая Лебедева задержали после доноса главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Ее возмутил ролик, в котором Некоглай пародирует российского солдата, который отбрасывал от себя гранаты, брошенные с квадрокоптера.

Молодого человека обвинили в нарушении миграционного законодательства и решили депортировать из России. Таким образом он и оказался в ЦВСИГ в Сахарово.