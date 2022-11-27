«Энергоэатом»: есть признаки того, что российские войска готовятся покинуть ЗАЭС

Глава украинской энергетической компании «Энергоатом» Петр Котин в эфире национального телевидения заявил, что российские войска в ближайшее время могут покинуть Запорожскую АЭС. Его слова приводит «Украинская правда».

«В последние недели мы получаем информацию, что появились признаки того, что они (российские военные. — NT), возможно собираются покинуть ЗАЭС. Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоит оставить, возможно, ее следует передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете ли, впечатление, что они собирают чемоданы и воруют все, что могут найти», — заявил Котин.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Ситуация вокруг атомной электростанции обострилась в августе — Россия и Украина стали обвинять друг друга в регулярных обстрелах объекта. После того как делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС, было принято решение создать защитную зону вокруг атомной электростанции, однако переговоры об этом ведутся до сих пор.

В настоящее время четыре реактора крупнейшей в Украине атомной электростанции остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки. Они продолжают вырабатывать пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и жителей Энергодара.



