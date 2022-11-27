Пророссийские власти сообщили об обстреле Донецка

Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский и районы Донецка попали под обстрел ВСУ, сообщил назначенный российскими властями мэр города Алексей Кулемзин. По данным Следственного комитета (СК) РФ, в результате атаки погибли два мирных жителя.

Как Кулемин сообщил в своем Telegram-канале, ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибром 155 мм. По его словам, повреждения получили многоквартирные дома и дороги, а также задние детского сад и кафе. В своем канале пророссийский мэр Донецка сообщил как минимум о трех пострадавших мирных жителях.

Тем временем в СК РФ утверждают, что в результате обстрела украинскими военными Киевского, Кировского и Ворошиловского районов Донецка, населенных пунктов Сватово, Горловка и Гольмовский погибли три мирных жителя, еще несколько получили ранения.