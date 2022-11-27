Independent: Елизавета II последние месяцы жизни боролась с раком костного мозга

Королева Елизавета II последние месяцы своей жизни боролась с множественной миеломой, для которой характерно поражение костного мозга. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на новую биографию королевы, написанную телеведущим, писателем и другом принца Филиппа Джайлзом Брандретом.

«Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рак костного мозга, — что могло бы объяснить ее усталость и потерю веса, а также все эти «проблемы с мобильностью», о которых нам часто говорили в последние месяцы ее жизни», — приводит издание выдержку из книги Брандрета.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября на 97 году жизни. О причинах ее смерти в Букингемском дворце не сообщили. Ее преемником стал старший сын — 73-летний принц Чарльз, выбравший тронное имя Карл III.

