В Москве начали рассматривать первые дела против «иностранных агентов»

Бизнесмен Михаил Ходорковский*, гроссмейстер Гарри Каспаров* и журналист Евгений Киселев* стали первыми фигурантами административного дела о «нарушении обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Об этом глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале.

«Первые дела по новой статье 19.7.5-4 КоАП — Нарушение обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента — переданы в суды Москвы. Статья введена 24 февраля 2022 года», — написал правозащитник. По ней предусмотрен штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Первым будет заслушано дело Михаила Ходорковского* — заседание пройдет в Мещанском районном суде 2 декабря. Меньше чем через неделю, 8 декабря, Тверской районный суд рассмотрит дело Евгения Киселева*. А 12 декабря Хамовнический районный суд проведет слушание по делу Гарри Каспарова*. Все трое были включены в реестр физлиц-иноагентов в апреле-мае 2022 года, отметил Чиков.

*Ходорковский, Каспаров и Киселев признаны Минюстом РФ «иностранными агентами».