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#Новости

В Казани проходит массовый пикет против домашнего насилия

27.11.2022

Акция была согласована с городскими властями

Жители Казани вышли на согласованный массовый пикет, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. Об акции сообщил Telegram-канал BIRDS.

Пикет проходит в парке имени Тинчурина. Горожане вышли с плакатами «Женщина не собственность», «К насилию привыкать нельзя, не молчите», «Ребенок не осознает насилие, государство должно помочь ему», «40% всех тяжких преступлений совершается в семьях», и т.д. 

Судя по фотографиям, в массовом пикете принимают участие больше десяти человек. По данным «Грозы», акция была согласована с городскими властями.

Фото: BIRDS

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