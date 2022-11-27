В КНР продолжаются протесты против строгих антиковидных ограничений

Ряд крупных китайских городов охватили протесты против жестких антикоронавирусных ограничений, сообщает Reuters. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Шанхая и Пекина в связи с трагедией в городе Урумчи на северо-западе страны, где в пожаре погибли 10 человек.

В четверг в жилом многоэтажном доме в городе Урумчи вспыхнул пожар, унесший жизни десяти человек. Пользователи соцсетей считают, что жильцы не смогли вовремя покинуть здание из-за строгих правил самоизоляции — здание было частично заблокировано. На следующий день на улицы города вышли толпы людей с требованием отменить ковидные меры.

Впоследствии протесты перекинулись на Шанхай и Пекин, а участники демонстраций стали скандировать антиправительственные лозунги. К демонстрациям также присоединились студенты престижного пекинского университета Цинхуа.

«В 11:30 студенты начали вывешивать плакаты у входа в столовую, затем к ним присоединялось все больше и больше людей. Сейчас там от 200 до 300 человек. Мы пели национальный гимн и Интернационал и скандировали «свобода восторжествует», «никаких тестов на нуклеиновые кислоты, мы хотим еды», «нет карантину, мы хотим свободы», — сообщил AFP один из студентов Цинхуа.