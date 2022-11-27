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#Новости

В КНР продолжаются протесты против строгих антиковидных ограничений

27.11.2022

На улицах китайских городов стали звучать антиправительственные лозунги

Ряд крупных китайских городов охватили протесты против жестких антикоронавирусных ограничений, сообщает Reuters. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Шанхая и Пекина в связи с трагедией в городе Урумчи на северо-западе страны, где в пожаре погибли 10 человек.

В четверг в жилом многоэтажном доме в городе Урумчи вспыхнул пожар, унесший жизни десяти человек. Пользователи соцсетей считают, что жильцы не смогли вовремя покинуть здание из-за строгих правил самоизоляции — здание было частично заблокировано. На следующий день на улицы города вышли толпы людей с требованием отменить ковидные меры.

Впоследствии протесты перекинулись на Шанхай и Пекин, а участники демонстраций стали скандировать антиправительственные лозунги. К демонстрациям также присоединились студенты престижного пекинского университета Цинхуа.

«В 11:30 студенты начали вывешивать плакаты у входа в столовую, затем к ним присоединялось все больше и больше людей. Сейчас там от 200 до 300 человек. Мы пели национальный гимн и Интернационал и скандировали «свобода восторжествует», «никаких тестов на нуклеиновые кислоты, мы хотим еды», «нет карантину, мы хотим свободы», — сообщил AFP один из студентов Цинхуа. 


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