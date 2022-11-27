Визит Лаврова в Минск был перенесен из-за смерти главы МИД Беларуси

В МИД РФ объявили о переносе визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Минск в связи со смертью его белорусского коллеги Владимира Макея. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, распространенном в воскресенье.

Лавров планировал посетить Минск 27–28 ноября. Российская и белорусская стороны планировали провести в эти дни совместное заседание. Однако в связи со смертью Макея визит и заседание решили отложить на неопределенный срок.

О том, что глава белорусского МИД скончался, стало известно накануне. Что стало причиной его смерти, в пресс-службе министерства не уточнили.

Макей родился в Гродненской области. Он отслужил в Советской Армии, а с 1993 года работал в управлении информации и гуманитарного сотрудничества. Потом он перешел в МИД страны, где первый раз проработал до 1996 года. С 1996 по 1999 годы представлял Беларусь в Совете Европы, был советником посла во Франции.

В 2000-2008 годах занимал пост помощника президента Беларуси. Потом до 2012 года возглавлял администрацию президента. На должность министра он перешел в августе 2012 года.