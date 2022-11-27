СБУ проводит обыск в храме Рождества Христова в Ивано-Франковске

Служба безопасности Украины проводит обыск в храме Рождества Христова в Ивано-Франковске. Сотрудники спецслужбы ищут запрещенные предметы и подозрительных людей, которые могут быть причастны к антиукраинской деятельности.

СБУ утверждает, что осмотр проводится при непосредственном участии представителей церкви. Сотрудники спецслужбы проверяют информацию о планах использовать епархию как ячейку «русского мира». Кроме того, в СБУ сообщили, что целью обысков является «недопущение использования помещений УПЦ для укрытия граждан страны-агрессора», а также обеспечение безопасности населения «от провокаций и террористических актов».

Ранее СБУ провела обыски на территории Киево-Печерской Лавры и в монастырях Ровенской области. Спецслужба назвала обыски «контрразведывательными мерами безопасности»‎. В них принимали участие нацполиция и нацгвардия. В ведомстве сообщали, что обыски проводят «в рамках системной работы СБУ по борьбе с подрывной деятельностью российских спецслужб в Украине»‎.

После обысков СБУ сообщила, что обнаружила пророссийскую литературу, миллионы наличных и «подозрительных» граждан России. Всего было осмотрено более 350 церковных зданий и опрошено 850 человек. Больше 50 человек отправили на допрос на полиграфе.

Фото: СБУ