В Курской области начали собирать собачью шерсть на носки военным

В курском Telegram-канале «Актуальный Курск — приграничные новости» появилось объявление о сборе собачьей шерсти. Как следует из публикации, волонтеры собираются использовать ее для изготовления носков российским военным.

«В Курске волонтеры собирают собачью шерсть для изготовления носков, поясов и ниток для военных. Сообщается, что нужна именно вычесанная шерсть с собак, а не стриженная. Прием проводится с 9 до 18 часов по адресу ул. Сумская, 5 (ДОСААФ)», — говорится в сообщении.

Ранее администрация Острогожского района Воронежской области сообщила, что студенты местного многопрофильного техникума изготовили для российских военных партию мобильных печей, «которые согреют наших военнослужащих и мобилизованных граждан в зимние холода»‎.