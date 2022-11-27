Baza: сотрудникам МВД в Белгородской области поручили запастись оружием, едой и «тревожными мешками»

Руководство МВД поручило своим сотрудникам самостоятельно укомплектоваться оружием, экипировкой и «тревожными мешками». Об этом сообщает Baza без указания источника.

По данным Telegram-канала, сотрудников белгородского МВД обязали закупить на собственные средства подшлемники, берцы, зимние бушлаты, ватные штаны, автоматы Калашникова, бронежилеты и «тревожные мешки» со спальниками, лопатками и аптечкой. Также им поручено запастись едой как минимум на два дня. Причину таких требований начальство не объяснило, но подчеркнуло, что это необходимо сделать в самые сжатые сроки.





