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#Новости

Baza: сотрудникам МВД в Белгородской области поручили запастись оружием, едой и «тревожными мешками»

27.11.2022

Причину таких требований личному составу не объяснили

Руководство МВД поручило своим сотрудникам самостоятельно укомплектоваться оружием, экипировкой и «тревожными мешками». Об этом сообщает Baza без указания источника.

По данным Telegram-канала, сотрудников белгородского МВД обязали закупить на собственные средства подшлемники, берцы, зимние бушлаты, ватные штаны, автоматы Калашникова, бронежилеты и «тревожные мешки» со спальниками, лопатками и аптечкой. Также им поручено запастись едой как минимум на два дня. Причину таких требований начальство не объяснило, но подчеркнуло, что это необходимо сделать в самые сжатые сроки.


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