Bellingcat: московскими соседями россиян, задержанных в Швеции по подозрению в шпионаже, являются сотрудники ГРУ, причастные к отравлению Скрипалей

Супружеская пара россиян, задержанная в Швеции по подозрению в работе на российскую разведку, владеет квартирой в одном доме с сотрудниками ГРУ, причастными к отравлению Скрипалей. Это выяснил расследователь Bellingcat Христо Грозев, сообщил основатель агентства Эллиот Хиггинс.

23 ноября стало известно, что полиция Швеции после обысков арестовала двух россиян, подозреваемых в шпионаже. Задержанными оказалась семейная пара — Сергей Скворцов (1963) и Елена Кулькова (1964), которые живут в Швеции с 1997 года. Оба имеют двойное гражданство и образование в области электроники и техники.

У Скворцова два ИНН, хотя этот документ выдается один раз. На них зарегистрированы разные компании: по копированию звукозаписей, оптовой торговле продуктами и строительная фирма, работавшая с дочерними структурами «Газпрома».

Полиция Швеции считает, что Скворцов занимался агрессивным шпионажем как минимум с 2013 года. По их мнению, он собирал сведения о еще одной стране, но ее не назвали. Он также руководил компанией BDT Stockholm AB, которая могла быть связана с радиоэлектронной разведкой ГРУ. Его жена обвиняется в содействии преступлению.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев раскрыл новые детали данного дела. Он выяснил, что супружеская пара и их дочь Елена Кулькова являются владельцами московской квартиры в доме, в котором также зарегистированы подозреваемый в отравлении Скрипалей Денис Сергеев и начальник подразделения ГРУ Андрей Аверьянов. Дом расположен по адресу ул. Зорге, 36.