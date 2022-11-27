В Москве задержали пикетчицу, выступившую против закона о «пропаганде ЛГБТ»

UPD: На Рогову составили протокол о нарушении правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и отпустили из полицейского отдела, сообщает «ОВД-Инфо»*.***Полиция в Москве задержала Екатерину Рогову, вставшую на Манежной площади в одиночный пикет против закона о «пропаганде ЛГБТ». Об этом сообщает «ОВД-Инфо»*.Девушка держала в руках плакат «Я человек. Не пропаганда». Силовики везут задержанную в полицейских отдел по району Китай-город. Что именно вменяют пикетчице, пока неизвестно.Три дня назад Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете «пропаганды ЛГБТ»‎. Если раньше запрет касался только несовершеннолетних, то теперь «пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения и смену пола»‎ нельзя и среди взрослого населения.

Закон вводит штрафы в КоАП — до 5 млн рублей. Пропаганда «педофилии»‎ будет караться штрафом в 10 млн рублей. Иностранцев, в случае нарушений, будут выдворять из России. Перед вторым чтением закона депутаты исключили из него уголовное наказание за «повторную пропаганду»‎ и не стали распространять действие закона на видеоигры, но утвердили его для СМИ, книг, кино, рекламы.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

Фото: SOTA