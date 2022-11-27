В Москве задержали пикетчицу, выступившую против закона о «пропаганде ЛГБТ»

***
Полиция в Москве задержала Екатерину Рогову, вставшую на Манежной площади в одиночный пикет против закона о «пропаганде ЛГБТ». Об этом сообщает «ОВД-Инфо»*.
Девушка держала в руках плакат «Я человек. Не пропаганда». Силовики везут задержанную в полицейских отдел по району Китай-город. Что именно вменяют пикетчице, пока неизвестно.
Три дня назад Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете «пропаганды ЛГБТ». Если раньше запрет касался только несовершеннолетних, то теперь «пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения и смену пола» нельзя и среди взрослого населения.
Закон вводит штрафы в КоАП — до 5 млн рублей. Пропаганда «педофилии» будет караться штрафом в 10 млн рублей. Иностранцев, в случае нарушений, будут выдворять из России. Перед вторым чтением закона депутаты исключили из него уголовное наказание за «повторную пропаганду» и не стали распространять действие закона на видеоигры, но утвердили его для СМИ, книг, кино, рекламы.
*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом».
Фото: SOTA