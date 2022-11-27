Мобилизованных из учебной части в Подмосковье отправили в Луганск без предварительной подготовки

Мобилизованных из учебной части подмосковного Наро-Фоминска отправили на передовую в Луганскую область без предварительной подготовки и необходимых вещей. Об этом изданию DOXA сообщила супруга одного из мобилизованных.

Собеседница издания утверждает, что группу резервистов из учебной части Наро-Фоминска отправили на передовую 18 ноября, однако командование не позаботилось об их предварительной подготовке и не обеспечило необходимыми вещами. При этом КАМАЗ с вещами, которые мобилизованные закупали на собственные средства, загадочным образом исчез. Машина была нагружена лекарствами, едой, сменной теплой одеждой, а также разными инструментами. Грузовик доехал до военных лишь спустя девять дней после их переброски на фронт.

Женщина также сообщила, что ее супруг прежде никогда не служил. По ее словам, командование обещало отправить его на охрану оккупированных территорий, но бросило в Луганск. У мобилизованных лишь один кнопочный телефон на всех — мужчинам удается позвонить родным лишь тогда, когда они находят безопасное место. В последний раз военные связывались с семьями 26 ноября. Потерь среди них пока нет.

По рассказам мобилизованных, и в воинской части, и на передовой царит беспорядок. «И в части, и на передовой абсолютный беспорядок, отсутствие нормального командования, отсутствие информирования и какой-либо организации», — передает слова супруга собеседница DOXA.

Члены семей мобилизованных намерены ехать в учебную часть, чтобы добиться объяснений от командира, который без соответствующей подготовки отправил их близких на фронт.