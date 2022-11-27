Псковский губернатор заявил о попытках беспилотников стран НАТО пересечь границу с Россией

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на Псковском международном медиафоруме, заявил, что беспилотники стран НАТО еще до начала боевых действий в Украине пытались пересечь границу с Россией. Запись выступления он опубликовал в своем Telegram-канале.





«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас все еще более обострилось», — сказал Ведерников.





Глава Псковской области напомнил, что регион граничит с двумя странами-участницами Североатлантического альянса — Латвией и Эстонией. По его словам, стратегической целью блока НАТО является «подавление или полное уничтожение» России. В качестве примеров «натовской политики добрососедства» он привел территориальные претензии Риги и Таллина и массовую выдачу паспортов Евросоюза жителям приграничных районов.



