NYT: две трети стран НАТО начали испытывать трудности с поставками вооружения Украине

Две трети стран НАТО значительно исчерпали свои военные ресурсы для помощи Украине. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Североатлантического альянса.

По словам собеседника издания, 20 из 30 стран-участниц альянса начали испытывать трудности с поставками вооружения Киеву. Оставшиеся десять государств, в том числе Франция, Германия, Италия и Нидерланды, все еще способны предоставлять военную помощь Украине. Общий объем вооружений, переданный НАТО, оценивается в 40 миллиардов долларов и соответствует годовому оборонному бюджету Франции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag признал, что поддержка Украины дорого обходится странам Запада. Несмотря на это он призвал увеличивать помощь Киеву, чтобы украинцы могли «отстоять свое право на самооборону».

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol