Ким Чен Ын во второй раз появился на публике с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ин во второй за последние две недели появился на публике вместе со своей дочерью. Девочка сопровождала его на встрече со специалистами, которые работали над запуском баллистической ракеты «Хвасон-17», сообщает «Коммерсант».

Снимки со встречи опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Это второй публичный выход дочери Ким Чен Ына в последнее время — ранее девочка сопровождала северокорейского лидера на испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты.

ЦТАК не называет имя девочки. По данным «Би-би-си», ее зовут Ким Чу Э. Тогда власти КНДР впервые официально подтвердили, что у Ким Чен Ына есть дети.

Фото: ЦТАК