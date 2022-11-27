Во «ВКонтакте» заблокировали группу Совета жен и матерей

Администрация «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировала группу Совета жен и матерей. Ранее его участницы обращались в властям и военному командованию с требованием вернуть мобилизованных и срочников из зоны боевых действий и не допускать ошибок при мобилизации.

«Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26.11.2022 № 27-31-2022/Ид 17151-22», — гласит плашка, открывающаяся при попытке войти в ВК-сообщество Совета.

Совет был сформирован после начала мобилизации и состоит из родственниц мобилизованных и срочников. Они уже провели первое собрание и приняли резолюцию, в которой объявили о недоверии к «системе власти, втянувшей нашу страну в кровавый вооруженный конфликт».

Члены совета также добивались встречи с Владимиром Путиным, но вместо них на встречу президента с матерями «участников СВО» позвали представительниц провластных организаций, чиновниц и единороссок. Участниц Комитета солдатских матерей на эту встречу также не пригласили.