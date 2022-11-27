Премьер Польши заявил, что действия России могут привести к новому Голодомору

Российская агрессия против Украины может привести к новому искусственному голоду в странах Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции по случаю Дня памяти жертв Голодомора.

«Мы встречаемся в 90-ю годовщину Голодомора, который был искусственно создан российским коммунистическим режимом. Сегодня мы стоим на пороге того, что можем увидеть еще один искусственный голод, вызванный Россией в странах Африки и Юго-Восточной Азии», — заявил Моравецкий на совместной пресс-конференции с главами правительств Украины и Литвы в Киеве.

Моравецкий возложил на Россию ответственность за блокирование украинских портов для вывоза зерна в развивающиеся страны. Действия Москвы могут привести мир к новому продовольственному кризису, считают в Европе.

«Мы имеем общее прошлое (Украина, Польша, Литва. — The New Times.), общее настоящее, и я надеюсь, что мы должны иметь общее очень светлое будущее», — приводит DW* слова Моравецкого.

*DW Минюст РФ считает «иностранным агентом».