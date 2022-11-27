В Кривом Роге и Запорожье прогремели взрывы

UPD: Глава Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что в Кривом Роге после ракетных ударов на длительное время приостанавливается железнодорожное сообщение.



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UPD: Две российские ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге, сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко. Детали выясняются.



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В Днепропетровской и Запорожской областях сообщают о взрывах. Сразу в нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога, следует из данных официального украинского ресурса для оповещения граждан.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в своем Telegram-канале о ракетной атаке на Кривой Рог. По данным украинских СМИ, новые удары наносятся также по подконтрольной Киеву части Запорожья.

В настоящее время воздушная тревога объявлена сразу в пяти областях Украины — Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Местных жителей просят оставаться в бомбоубежищах.