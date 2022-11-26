В Елани массово заболевают мобилизованные

SOTA сообщила, что в учебном центре в Елани в Свердловской области мобилизованные начали массово заболевать. Они рассказали журналистам, что у них простуда или ковид.

Местные врачи просят волонтеров купить три профессиональных фонендоскопа, «но-шпу»‎, анальгин, капли в нос, леденцы от кашля, лидокаин и другие препараты.

Власти не комментировали массовую заболеваемость. Также как и вши в этом учебном центре. Правда, в случае с вшами чиновники привезли мобильные бани для мобилизованных.

Журналисты SOTA получили фото помещения, в котором размещены резервисты. Люди спят кучно в спортзале на полу. Подобные условия могут объяснить высокую заболеваемость.





Фото: SOTA.