ФБК*: мобилизация обрушила рейтинг Шойгу

Исследование рейтинга министра обороны России Сергея Шойгу провела социологическая служба ФБК*, пишет «Сирена»‎. В мае о нем положительно отзывался почти 51% опрошенных, а в октябре уже 38%.

Исследование в ФБК* проводили еще до ухода российской армии из Херсона с помощью телефонного опроса среди 1000 человек. Долгое время Сергей Шойгу был одним из самых популярных политиков в России, временами опережая в рейтингах Владимира Путина.

Исследователи рейтинга отмечают, что такое падение означает то, что на Шойгу по большей части возлагают вину за плохое обучение резервистов и снабжение армии. У других чиновников рейтинги остаются почти без изменений.

Фото: ТАСС.

*ФБК российские власти считают «экстремистской и террористической организацией»‎, деятельность которой в России запрещена.